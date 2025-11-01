Киселова призна: Не исках да се превръщам в източник на напрежение

Решението на Наталия Киселова да се откаже от председателското място в парламента не е резултат от натиск, а от желание да запази политическото равновесие и да предотврати нов сблъсък между партньорите в управлението. Това заяви самата тя в интервю за БНТ, подчертавайки, че актът й е продиктуван от правилата и от стремеж към умереност, а не от лични амбиции.

Жест на самоконтрол в името на стабилността

„Аз съм се придържала към правилника – в него е предвидено да се подаде заявление, което не се обсъжда и гласува. Нямаше нужда от поляризиране в пленарна зала, след като беше постигнато споразумение в съвета за съвместно управление. Беше коректно да постъпя така“, обясни Киселова.

Тя уточни, че решението е било предварително обмислено и в синхрон с позицията на БСП, която е искала да запази диалога в коалицията и да избегне вътрешно напрежение. „Изборите в Пазарджик за общински съветници са катализатор. Явно има напрежение. Мисля, че онези точки, които трябва да свалят напрежението, трябва да се отстранят. В случая това бе моето присъствие“, допълни тя.

БСП поставя акцент върху политики, не върху постове

Киселова заяви, че въпросът не е „стани, да седна“, а какви политики ще се отстояват от партията й. „Разговорите, които имахме в парламентарната група и в Изпълнителното бюро на БСП, бяха да се поставят въпроси, на които държим – швейцарско правило, втората работна заплата, втората година от майчинството и т.н. Не е въпросът само ‘стани да седна’, а е въпрос за политиките, в които БСП участва“ посочи тя.

По думите й, решението да се оттегли е част от по-голяма стратегия на партията да смекчи напрежението в управляващото мнозинство и да върне разговора към реалните социални теми.

Киселова: „Не бягам от отговорност“

Бившата председателка подчерта, че е готова да носи отговорност и не се чувства засегната от промяната. „Още в самото начало заявих, че няма да бягам от отговорност и съм готова да подам оставка“, каза тя, като пожела успех на наследничката си Рая Назарян от ГЕРБ.

„Моето усилие и решението на органите на БСП беше, за да се възстанови умереното говорене и уважението между партньорите. Искахме да се решават проблемите, които предстоят пред обществото и страната“, допълни Киселова.

Тя подчерта, че БСП не вижда причина за предсрочни избори и че стабилността на управлението зависи от мандатоносителя. С оттеглянето си Киселова всъщност направи политически жест – опит за запазване на диалога и за предотвратяване на нова криза в парламента.

