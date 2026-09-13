Киселова призна: Не исках да се превръщам в източник на напрежение
Тя обясни защо се отказа от поста – за да се запази коалиционният баланс и политическият тон
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Тя обясни защо се отказа от поста – за да се запази коалиционният баланс и политическият тон
По-рано днес Наталия Киселова бе сменена от Рая Назарян
Рая Назарян сяда в стола на Киселова
Той не приема смяната като унижение за социалистите
Това е част от договореностите между партньорите в управлението, казва тя
Националният съвет на социалистите гласува дали ще подкрепи ротацията, поискана от ГЕРБ
Стана председател на един от най-важните регулатори
Съвместяването на поста премиер и външен министър показва, че има дефицит на дипломатически кадри
Най-смешно ще бъде, ако в кампанията се отричаме едни от други, заяви лидерът на ДПС
Според него сегашният парламент няма да се възпроизведе в настоящия си вид
Гражданите се оказват по-мъдри от политиците, когато се стигне до реален избор, посочи Бъчварова
Бившият министър разкритикува и водената от Василев финансова политика
Защо трябваше да се бърза, пита лидерът на ДСБ
По думите му единственият им спор бил за министър Тодор Тагарев
Тя подчерта, че за 9 месеца не си е позволила нищо подобно
България има нужда от правителство, което да работи по управленска програма
Той коментира думи на депутатката от ГЕРБ-СДС Рая Назарян
В 8.30 часа ГЕРБ-СДС свикват пресконференция и ще обявят следащите си стъпки
Пресконференциите в неделя вечер в някаква степен са били неразбираеми
До обяд трябва да бъдат финализирани преговорите между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ