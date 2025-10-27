Острие на БСП с коментар за ротацията на Киселова

Решението на Националния съвет на БСП вчера бе да одобри искането на ГЕРБ и ИТН за ротационен председател на НС – до 6 декември да е Наталия Киселова, след това една година да бъде Рая Назарян, след това - кандидат на ИТН, а след това, защото е 4-годишен мандатът, отново да дойде Киселова. Това обясни пред БНТ Габриел Вълков от БСП-Обединена левица.

Той не приема ротацията като унижение за БСП. Според него това решение е политическо, а не лично срещу Киселова.

За думите на Бойко Борисов по адрес на Киселова той коментира: „Не мисля, че през медиите трябваше да се говори каквото и да било, подобно говорене не трябва да бъде толерирано. Надявам се такива неща да не се повтарят.“

Припомни, че БСП настоява задължително да бъде записан ротационният принцип на поста председател на НС.

„Не мисля, че някой от нашите министри е на концесия. Големите корупционни скандали винаги са били в чужди министерства, не в тези на БСП. Всеки един министър на БСП има зам.-министри на ГЕРБ“, уточни Вълков.

