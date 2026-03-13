Йордан Цонев: Бюджетната уйдурма ще донесе щети за икономиката!

ДПС-Ново начало ще подкрепи удължаването на т.нар. удължителен бюджет, но ще потърси политическа отговорност за това, че страната е оставена без редовен бюджет в първата година от членството й в еврозоната. Това заяви от парламентарната трибуна заместник-председателят на парламентарната група на ДПС-Ново начало Йордан Цонев.

По думите му партията ще подкрепи удължаването на действието на закона, защото това е минималната необходима мярка за осигуряване на стабилност за гражданите и социалните системи. „Ще подкрепим удължаването на удължителния бюджет, защото смятаме, че това е най-малкото, което трябва да се направи за някаква минимална сигурност на българските граждани и на отделните социални системи“, заяви Цонев.

Той подчерта, че ДПС-Ново начало остава константна политическа сила и ще потърси отговорност за ситуацията. „Ние ви обещаваме, че ще потърсим сметка на тези, които оставиха страната без редовен бюджет в първата година от нейното членство в еврозоната и в много тежка геополитическа обстановка и критична ситуация за световната икономика“, каза Цонев.

Според него проблемите около първоначалния бюджет са били изчистени още седмица по-късно. „Ако имаше проблеми с първия бюджет, седмица по-късно имахме бюджет, който беше изчистен от всички претенции на хората, на бизнеса и на всички парламентарно представени партии. И въпреки това той не беше приет заради политически инат и тънки сметки“, заяви депутатът.

Йордан Цонев определи удължителния бюджет като „бюджетна уйдурма“. По думите му подобен механизъм не е типичен за една парламентарна демокрация със утвърдени процедури, особено когато става дума за държавния бюджет.

„Ще се движим по тази уйдурма заради желанието на някои политически сили да постигнат своите политически цели по друг начин и за сметка на българския бизнес, на българската икономика и на българските граждани“, подчерта той.

Цонев предупреди, че липсата на редовен бюджет и функционирането на служебно правителство ще доведат до сериозни щети за страната. „Щетите, които ще понесе България и българската икономика от това, че нямаме редовен бюджет, че нямаме редовно правителство и че имаме служебен кабинет, който е абсолютно неадекватен по много въпроси, за тези щети ще бъде потърсена сметка“, заяви той.

Депутатът посочи, че парламентарната група на ДПС-Ново начало ще внесе предложения между първо и второ четене на закона, включително мерки, свързани с общините и антикризисни действия. „Ще се постараем да се движим в рамките на разумното. Правили сме и друг път подобни бюджетни стъпки, когато в парламента няма ясно мнозинство“, каза Цонев.

Според него ситуацията е допълнително усложнена от международната обстановка и рисковете за икономиката, включително заради конфликта в Иран и проблемите с доставките на енергийни суровини.

Цонев отправи и критики към ПП-ДБ по повод условията в Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му поставените изисквания нямат връзка с възстановяването след ковид кризата, а са насочени към овладяване на съдебната система.

„Условията, които ПП-ДБ поставиха чрез кабинета си по този план, нямаха нищо общо с възстановяването от ковид кризата. Те бяха насочени към едно - да се овладее съдебната система“, заяви Цонев, като добави, че според него това е било направено „по поръчение на ментора им Джордж Сорос“.

