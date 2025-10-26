Киселова с коментар за смяната й като шеф на парламента

Председателката на Народното събрание Наталия Киселова коментира пред Нова телевизия предложението за ротация на шефа на парламента, което предвижда всяка парламентарна сила в управляващата коалиция да има свой представител начело на институцията за определен срок.

„Аз съм представител на една от партиите, която реши да участва в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече – в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват“, заяви Киселова.

Тя подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението.

„Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана народен представител“, каза още Киселова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com