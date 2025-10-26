БСП решава съдбата на Киселова и кабинета

Днес БСП решава дали ще подкрепи смяната на председателя на Народното събрание Наталия Киселова – ход, който може да пренареди политическите сили в парламента и да определи съдбата на управляващото мнозинство и кабинета.

Националният съвет на партията се събира в София, за да реши дали ще застане зад предложената от ГЕРБ-СДС ротация на поста, или ще защити своята принципна позиция срещу натиск отвън. Решението не е просто процедурен акт – то е тест за лоялността на Левицата към коалиционните си партньори и за бъдещето на самата Киселова.

ГЕРБ настоява за ротация, социалистите търсят изход

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя, че ротацията на председателя е неизбежна и част от споразумението между партиите в управлението. „За нас е задължителна и се надявам колегите да се съобразят. Трите партии трябва да се ротират. Ние ще посочим човека, който вече събираше най-много гласове – Рая“, заяви Борисов.

Така топката се оказа в полето на социалистите, които се колебаят между партньорската дисциплина и общественото неодобрение. Лидерът на БСП Атанас Зафиров засега пази баланс, като отказва да нарече Киселова „жертва“ на ротацията. „Жертви има на война, а война още няма“, каза той, цитиран от БНР, подчертавайки, че досега не е чул сериозни аргументи срещу работата ѝ. В същото време обаче призна, че ако се стигне до „ново управленско мнозинство“, преразглеждането на постовете е нормално.

Напрежение в БСП и критики от структурите

Докато ръководството на партията претегля решенията, напрежението в низините на БСП расте. Местните организации не крият раздразнението си от идеята за смяна на Киселова, виждайки в нея символ на подчинение пред ГЕРБ.

Най-остра беше реакцията на общинската организация в Свищов, която прие позиция, обвинявайки ръководството, че „жертва достойнството и авторитета на партията“ и се подчинява на „модела ГЕРБ и Делян Пеевски“. Писмото им ще бъде представено пред Националния съвет и вече циркулира сред делегатите като ясен сигнал за вътрешнопартиен разлом.

Ако социалистите все пак подкрепят ротацията, ГЕРБ, „ДПС-Ново начало“, ИТН и БСП ще имат 131 гласа – достатъчни, за да освободят Киселова и да изберат нов председател.

Политическият ефект – отвъд една оставка

На пръв поглед става дума за формална ротация, но всъщност вотът може да се превърне в ново начало или в началото на разпад. Въпросът за Киселова се превърна в лакмус за това дали управляващата коалиция може да запази доверие и синхрон.

Ако БСП подкрепи ГЕРБ, тя рискува да изгуби част от своята идентичност пред избирателите. Ако откаже – поставя под въпрос стабилността на мнозинството. Между тези два полюса стои една жена – Наталия Киселова, чиято съдба се превърна в метафора на политическото равновесие в държавата: колкото по-дълго го пазиш, толкова по-нестабилно изглежда.

