БСП влиза уверено в президентската битка с дълга скамейка от кандидати

БСП вече гледа към президентските избори и уверява, че има богат избор от кандидати. Депутатът от БСП-Обединена левица Атанас Атанасов заяви пред Нова телевизия, че партията традиционно подхожда силно към тази надпревара. По думите му социалистите разполагат с фигури от всички поколения и ще излъчат най-подходящия за поста държавен глава.

Дълга скамейка за президентския вот

Атанасов подчерта, че БСП остава партията с най-успешна история при издигането на кандидати за президент. Той посочи, че Илияна Йотова е „доста добър вариант“ и вече е обсъждана в партията, но подчерта, че не желае да фиксира общественото внимание само върху едно име.

„Освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественици и юристи, какъвто е Янаки Стоилов. Имаме и по-млади представители като Крум Зарков. И още много други“, заяви Атанас Атанасов.

Социалистите ще търсят кандидат, който може да обедини широк кръг избиратели и да отговори на политическите предизвикателства пред държавата.

Стабилна власт преди еврозоната

Депутатът коментира и предстоящата ротация на председателя на Народното събрание, като даде положителна оценка на работата на Наталия Киселова. Той посочи, че не знае кой ще е представителят на ИТН, който ще поеме поста от Рая Назарян.

Атанасов призова за устойчиво управление в периода преди ключовите за страната решения: присъединяването към еврозоната и засилената международна динамика.

„Правителството е длъжно да се държи здраво. Не защото ни е страх от нещо, а заради самия контекст, в който се намираме. След 4-годишна политическа криза е крайно време България да има стабилно управление, което да гарантира спокойствие и просперитет на българските граждани“ подчерта той.

Бюджетът е социален, а осигуровките са права

По темата за Бюджет 2026 представителят на левицата заяви, че документът е „социален бюджет, насочен към човека, към труда, към семейството“. Според него правителството е имало твърде кратък хоризонт от една година, за да изпълни всичко заложено в програмата от 100 точки, но е нужна повече устойчивост и време.

Той защити и увеличението на осигуровките, като определи мярката като наложителна за балансиране на осигурителните системи. Атанасов посочи, че разпределението на допълнителната тежест е 1,12 процента за работодателя и 0,88 процента за работника.

„Осигуровките не са данък, а са права“ заяви той и добави, че при ниска безработица и повишаващ се бизнес растеж българските предприятия могат да поемат ангажимент към устойчив модел на социална сигурност.

