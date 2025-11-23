Крум Зарков разкри! Ще играе ли за президент?

Бившият правосъден министър Крум Зарков коментира в ефира на Нова телевизия една от горещите клюки на жълтите павета - че ще се кандидатира за президент на изборите за държавен глава догодина.

Никой не е говорил с мен за кандидатура за президентските избори. Ако нещата продължават по този начин, президентските избори ще придобият много по-голямо значение от това кой ще бъде президент. Това ще бъде първият сблъсък на две големи сили – едната е статуквото на сегашното управление, а другата ще олицетвори борбата срещу него, каза в студиото на „На фокус“ Зарков.

По думите му „този, който ще олицетвори борбата“, не може да бъде излъчен от БСП, тъй като партията ще застане на страната на статуквото.

„Аз не мога да застана от тази страна“, подчерта Зарков.

Той категорично отхвърли възможността да получи покана за кандидатура.

„Такава покана не бих могъл да имам, защото не се вписвам и не мога да представлявам ръководството на БСП“, посочи Зарков.

