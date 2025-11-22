Зафиров: БСП поставя социалния отпечатък върху Бюджет 2026

„Хубавата новина е, че България вече има бюджет за 2026 г. За първи път от няколко години се състоя редовна бюджетна процедура. Това не е мечтаният бюджет, но е възможният. Най-важното е, че в него успяхме да запазим социалния вектор и да зададем нови хоризонти.“ Това заяви вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП-Обединена левица Атанас Зафиров на разширено заседание на Областния съвет на БСП-Бургас.

БСП и социалният курс на Бюджет 2026

Зафиров подчерта, че при изготвянето на бюджета е търсен разумен баланс, но най-видими в него са именно левите политики. „Най-големите критики идват основно от десния сектор, което означава, че ние, социалистите, сме си свършили работата“, заяви той.

По думите му БСП-Обединена левица остава ключов политически фактор, който не само участва в управлението, но и задава неговия социален курс, защото „БСП носи разум, диалог и грижа за хората“.

Данъци, Еврозона и стабилност в управлението

Зафиров изрази увереност, че министрите и заместник-министрите от квотата на БСП се справят отлично с поверените им задачи. „Показахме, че можем да осигурим стабилност дори в сложна и динамична политическа среда. Това е нашата роля – да носим отговорност и да предлагаме решения“, каза той.

На заседанието бяха обсъдени социалната политика, енергийната сигурност и интеграцията в Еврозоната. „От следващата година стартираме дебат в обществото за промяна на плоския данък. Той е несправедлив. Ако искаме България да бъде социална държава, която преразпределя по-справедливо ресурсите към най-нуждаещите се – тази промяна трябва да се случи“, подчерта Зафиров.

Той заяви още, че е необходима законодателна рамка за плавно преминаване към еврото. „Няма да позволим този процес да удари по джоба на българите“, увери вицепремиерът.

БСП засилва присъствието си сред хората

На срещата присъстваха областният председател на БСП Тодор Байчев, народният представител Петър Кънев, заместник-министърът на регионалното развитие и председател на Обединението на жените социалисти Дора Янкова, заместник-министърът на външните работи Николай Бериевски, евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова и членът на НС на БСП Димитър Атанасов.

Преди заседанието социалистите откриха нов офис на евродепутатите на БСП в Бургас. Той ще бъде контактна точка с гражданите и ще улеснява комуникацията с представителите на България в Европейския парламент, като част от усилията за по-пряка връзка с хората и по-силна защита на регионалните интереси.

