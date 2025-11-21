БСП: Решението на КС е правилно, темата за референдума е затворена

БСП твърдо застана зад решението да се отхвърли предложението за референдум относно въвеждането на еврото. Според Драгомир Стойнев темата е приключена, а членството в еврозоната остава национален приоритет. Левицата настоява, че парламентът е действал по закон, а всякакви бъдещи инициативи по темата са политически, но не и конституционно възможни.

Референдум по международни договори е забранен

Стойнев заяви, че БСП уважава решенията на Конституционния съд и държавния основен закон, като подчерта, че голяма част от авторите на действащата Конституция са представители на левицата. Той поясни, че решението на КС не определя дали референдумът е „за“ или „против“ еврото, а само дали въпросът е допустим.

По думите му председателят на Народното събрание, тогава Наталия Киселова, не е „отхвърлила“ референдума, а е изпълнила закона, който забранява допитвания по теми, свързани с международни договори и данъчна политика. „Тя преценява дали въпросът може да бъде гледан в парламента или не, защото касае международни договори“, каза Стойнев.

Той даде пример, че хипотетичен референдум за премахване на ДДС също би бил недопустим.

Стойнев напомни, че кабинет на левицата е въвел България в ЕС. „След 1 януари България става завинаги част от европейското семейство“, заяви той и добави, че десните партии не са допринесли за ключовите етапи от европейската интеграция.

„Процедурата е приключила. Ако президентът много желае – нека опита отново, но въпросът е противоконституционен“, подчерта депутатът.

БСП брани бюджета като най-социален и настоява за промени в данъците

Стойнев определи Бюджет 2026 като най-социалния от години. „Всички предизборни предложения на БСП започват да се случват“, каза той и посочи увеличението на заплатите и социалните плащания.

Той призна, че има писмо от работодателските организации, недоволни от предстоящото повишение на осигуровките, но подчерта, че системата е разходопокривна и с дефицит от 12 млрд. лева. На критиката, че държавните служители не плащат пълни осигуровки, Стойнев отговори, че бюджетът е „честен към всички“ и предстои реформа, включително изваждане на социалното подпомагане от осигурителната система.

По думите му заплатите навсякъде се увеличават с 5%, а за учителите се запазва целта от 125% от средната работна заплата.

Относно държавния дълг той увери, че България е сред страните с най-нисък дълг в ЕС като дял от БВП. „Това не е проблем, който да задуши икономиката“, каза той, но предупреди, че страната трябва да избягва дългова спирала.

Стойнев настоя за смяна на плоския данък: „Не може държава в еврозоната да има 10% данък. Това е финансов дъмпинг.“

Подкрепа за младите лекари и срещу търговския модел

По повод протестите на младите лекари той заяви, че протестът е реален и справедлив. Според него проблемът е в търговския модел на болниците, който БСП не подкрепя. Новите 260 млн. лева за НЗОК ще се насочат към държавните, общинските и областните лечебни заведения.

Енергетика и национален интерес

За назначението на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“, Стойнев обясни, че предложението е на Съвета за управление: „Той е проверен човек, в когото се има доверие.“

Той посочи, че ключовата цел е финансовите потоци да не финансират войната в Украйна.

По думите му държавата може да изкупи рафинерията, ако руската страна се съгласи, и да я включи в структурата на БЕХ: „Много държави имат държавни петролни компании. Само у нас се твърди, че било невъзможно.“

