Драма в Кърджали. Шеф на комисия изчезна

Изборният ден в област Кърджали започна с организационни проблеми в част от секциите, въпреки че гласуването вече се провежда в близо 500 секции.

В село Мост ситуацията се усложни, след като председателят на секционната избирателна комисия изчезна. Той не се е явил на работа. Причината за отсъствието му остава неизвестна.

По информация от хората, ангажирани с изборния процес, председателят не е присъствал и предишния ден, когато са раздавани изборните книжа. От районната избирателна комисия тази сутрин са препоръчали да бъде потърсен по телефон, но това се оказало невъзможно – в списъците с членовете на комисията и техните контакти неговият номер изобщо не фигурира.

Наложило се е спешно преструктуриране, за да може изборният ден да започне. Заместник-председател е поел функциите на председател, за да не се блокира процесът.

Допълнително усложнение в същата секция е свързано с 85-годишен член на комисията, който първоначално е бил заместник-председател. Той обаче е бил включен в състава едва преди четири дни от политическа партия и не е успял да премине необходимото обучение, поради което е останал само редови член.

Подобни случаи има и в други секции в областта – общо около 20, където се е наложило преструктуриране на съставите.

Въпреки тези проблеми, от районната избирателна комисия уверяват, че към момента изборният ден протича нормално и всички секции в региона са отворени.

