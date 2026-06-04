Радев и Мицотакис отварят голям разговор за енергия и коридори

Премиерът Румен Радев посреща днес в София гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига по негова покана за разговори с ясен регионален залог. В центъра на визитата са стратегическото партньорство между България и Гърция, енергийната свързаност, инфраструктурата и общите теми от европейския дневен ред.

Срещата започва на четири очи, а след това продължава в разширен състав между двете делегации. Очакването е София и Атина да търсят по-смели проекти, които да отключат европейско финансиране за трансгранична свързаност.

Европейски пари за по-големи регионални проекти

Визитата на Мицотакис идва дни след като Румен Радев постави темата за по-мащабни инфраструктурни проекти с Гърция и Румъния след разговорите си в Брюксел. Българският премиер вече очерта политическия залог - ако трите държави представят достатъчно амбициозни предложения, европейско финансиране може да бъде намерено.

„Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние, заедно с Гърция и Румъния, представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени“, заяви Радев миналата седмица.

Това превръща днешната среща не просто в двустранен дипломатически разговор, а в опит България и Гърция да подредят обща визия за по-силна регионална свързаност. Инфраструктурата излиза на преден план като практическа основа за икономическо развитие, сигурност и по-голяма тежест на Югоизточна Европа в решенията на ЕС.

Енергетиката остава гръбнакът на партньорството

България и Гърция вече са стратегически партньори в региона, а енергетиката е сред най-силните опори на тези отношения. Газовата връзка между двете държави, открита преди три години, позволи България да получава азерски природен газ и да използва трасето за диверсификация на доставките. През него страната транзитира и синьо гориво от терминала за втечнен газ в Александруполис, в който България има участие.

Този модел промени енергийната карта на Югоизточна Европа. Гръцката инфраструктура и българската преносна система вече работят като част от по-широк коридор за доставки, който намалява зависимостта от един източник и дава повече възможности на страните от региона. Именно затова енергетиката ще бъде една от най-важните теми в разговорите между Радев и Мицотакис.

На преден план излиза и вертикалният газов коридор. България е почти готова със своята отсечка по проекта, който трябва да свърже Югоизточна и Централна Европа по оста юг-север и да осигури алтернатива след спирането на транзита на руски природен газ през Украйна. Коридорът започва от Гърция, където началната точка са терминалите за втечнен газ на Средиземно море.

НАТО и сигурността добавят нов пласт към отношенията

Партньорството между София и Атина има и важен отбранителен елемент. Като съюзници в НАТО двете страни координират действията си в среда, в която регионалната сигурност е все по-чувствителна тема. В началото на март и до последните дни Гърция временно разположи противоракетна система Пейтриът край границата по молба на България.

Разполагането беше свързано с ескалацията на напрежението в Близкия изток и осигуряваше противоракетна защита за значителна част от територията на страната ни. Този епизод показа, че стратегическото партньорство между България и Гърция вече не се измерва само с икономика, газови връзки и транспортни коридори. То има и директно измерение в сигурността.

София и Атина търсят по-голяма роля в Югоизточна Европа

Днешната визита на гръцкия премиер в София поставя България и Гърция в позиция да търсят по-активна регионална роля. Двете държави вече са свързани чрез газ, общи инфраструктурни интереси, европейски проекти и съюзнически ангажименти в НАТО. Следващата стъпка е тези отделни линии да бъдат превърнати в по-широка стратегия за Югоизточна Европа.

Разговорите ще покажат дали София и Атина могат да излязат с достатъчно убедителни идеи, които да включат и Румъния в по-мащабни проекти за трансгранично сътрудничество. Посланието от Брюксел, цитирано от Радев, е, че средства ще има, ако предложенията са достатъчно смели и добре подготвени.

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