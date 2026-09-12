България и Гърция градят южната ос на европейската стабилност
Радев и Мицотакис поставиха в София акцент върху енергетиката, транспорта, отбраната и европейската перспектива на региона
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Радев и Мицотакис поставиха в София акцент върху енергетиката, транспорта, отбраната и европейската перспектива на региона
София и Атина ще търсят по-мащабни инфраструктурни проекти с европейско финансиране и по-силна свързаност в региона
Варна. 35 морски бази са регистрирани това лято от нос Емине до Дуранкулак, на които са осигурени коридори за безопасно за останалите плажуващи движен...