Разследване разкри: Пекин предложил на Москва как да атакува Starlink
Журналистите твърдят, че са получили достъп до документи, описващи поредица от непублични срещи между представители на двете страни
Следете всички новини, анализи и коментари за Военно Сътрудничество. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Журналистите твърдят, че са получили достъп до документи, описващи поредица от непублични срещи между представители на двете страни
София и Атина ще търсят по-мащабни инфраструктурни проекти с европейско финансиране и по-силна свързаност в региона
В рамките на заседанието на Съвета „Външни работи" в Люксембург днес беше подписано Споразумение между министерствата на отбраната на България и Герма...
Русия се споразумя с Иран за военно сътрудничество. Документът бе подписан днес от руския министър на отбраната Сергей Шойгу. Иранският му колега пък...
Атина. Гръцкият парламент подкрепи предложението на министерството на отбраната за стратегическо сътрудничество с България и Румъния, предаде БНР. Де...
Берлин. Франция и Берлин апелират към „новаторски" начини за подобряване на европейското военно сътрудничество. Това те правят в писмо до Катрин Аштън...