Драма в Кърджали. Шеф на комисия изчезна
Не могат да го открият, няма телефон
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Не могат да го открият, няма телефон
Начините за проверка са регламентирани от Централната избирателна комисия
Няма да се гласува в Оукланд, Нова Зеландия
Буен избирател се сби със зам.-председателя на избирателната секция
инцидентът е станал в Майско
Трагедията стана в Петрич
Над 600 души от врачанското село Търнава са били принудени да гласуват на балотажа с фенерче. Причината е, че едно от училищата, в които е поместена и...
Кандидатът за кмет на София от ПП „България без цензура" и водач на листата за общински съветници Мария Календерска даде на съд вота в София. Тя подад...
Възрастна жена от село Стража, община Търговище, е била засечена да влиза в изборната стаичка в секция, с готови бюлетини. За това потвърдиха и от Общ...
До напрежение в СИК в сатовчанското село Туховища в деня за размисъл се стигна заради мястото на секцията. Част от членовете и жители на селището пусн...
Разград. Избирател от Разград, който се придвижва с помощта на инвалидна количка не можа да гласува, защото секцията, в която той избира, се оказала б...
Старозагорските депутати от ГЕРБ / в средата Пламен Йорданов/