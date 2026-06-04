Найденов търси от Кьовеши отговори за Теодора Еврото

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне днес в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Основен акцент в разговора ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори.

Срещата е поискана от Найденов след скандала с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева, срещу която има две производства в европейската прокуратура. Разговорът ще се проведе на фона на заседанието на министрите на правосъдието и на вътрешните работи на страните от Европейския съюз.

Найденов заяви, че няма да влиза в ролята на арбитър по случая и няма да оценява коя страна казва истината. По думите му целта е да получи официална институционална информация от хората, които разполагат с нея. Именно тази информация трябва да му помогне да прецени какви действия да предприеме по отношение на текущия конкурс за български европрокурор.

„Не е приятна ситуацията. И аз няма да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционалната информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на текущия конкурс за български европрокурор“, каза министър Николай Найденов.

Случаят с Теодора Георгиева постави под напрежение темата за българското участие в европейската прокуратура. Отстраняването й и двете производства срещу нея вече се отразяват върху политическия и институционален фон, в който се движи новият подбор.

В Люксембург днес заседават министрите на правосъдието и на вътрешните работи на държавите от ЕС. Именно там Найденов ще търси разговор с Кьовеши, за да получи пряка информация по казуса и да изясни как той може да се отрази на процедурата за българските делегирани европейски прокурори.

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