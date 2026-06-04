"Възраждане" стегна примката. Иска оставка на Благомир Коцев

"Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев заради аферата с незаконния град в местността "Баба Алино" край морската столица. Това стана ясно от декларация, прочетена от парламентарната трибуна от депутата Коста Стоянов в началото на редовното заседание на парламента.

"Вчера във Варна имаше протест за оставката на кмета. Надавам се един от многото до постигане на крайната цел - оставка", заяви той.

"Днес излизам на тази трибуна като народен представител от Варна, защото смятам, че има моменти, в които мълчанието е равносилно на съучастие. Има моменти, в които човек е длъжен да каже на глас онова, което хиляди граждани обсъждат по улиците, в домовете си и на работните си места. Такъв момент е днес", подчерта народният представител.

През последните дни Варна е разтърсена от скандал, чиито мащаби далеч надхвърлят рамките на един обикновен административен казус, изтъкна той. "Случаят „Баба Алено“ отвори въпроси за законността, за работата на институциите и за политическата отговорност на местната власт. През последните седмици цяла България видя кадри от местността край Варна. Хората видяха десетки декари застрояване, множество обекти с мащаб, който трудно може да бъде обяснен като единично нарушение или случайно недоразумение. И съвсем логично си зададоха въпроса: как е възможно подобни действия да се случват с години, без да бъдат спрени навреме?", попита Стоянов.

И заяви, че "никой не твърди, че кметът лично е изградил тези обекти". "Но кметът е човекът, който ръководи администрацията. Благомир Коцев е човекът, който носи политическата отговорност за работата на тази администрация. Затова ние от „Възраждане“ смятаме, че заради това бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев той трябва незабавно да подаде оставка. Ако случаят „Баба Алено“ беше изолиран инцидент, вероятно днес нямаше да говорим за оставка. Проблемът обаче е, че това не е изолиран случай", допълни народният представител.

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