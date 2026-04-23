Габриела Наплатанова оглави СЕМ

Габриела Наплатанова беше избрана за председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) на днешното заседание на регулатора.

Тя бе предложена от досегашния председател на СЕМ Симона Велева и от Къдринка Къдринова.

Кандидатурата й бе подкрепена и от Пролет Велкова. Галина Георгиева гласува с "въздържал се".

Наплатанова ще заема поста за срок от една година. Тя сменя като председател Симона Велева, която изяви желание да не се кандидатира за втори председателски мандат.

Създаването на по-благоприятна медийна среда и повишаване на доверието на обществото към традиционните медии ще е един от приоритетите в предстоящата работа на СЕМ, обяви Габриела Наплатанова, цитирана от БНР.

"Работата ни да продължи в режим на колегиалност, диалогичност и, разбира се, ще бъдем прозрачни както досега. Най-вече държа на това - да се възвърне доверието в качествената журналистика", коментира новият председател на СЕМ. Тя постави акцент и върху финансовото укрепване на обществените медии.

Габриела Наплатанова е завършила специалност "Връзки с обществеността" във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитила е дисертация на тема "Управление на медийните ефекти и медийните операции по време на въоръжен конфликт" във Военната академия "Г. С. Раковски", факултет "Национална сигурност". Участвала е в медийни програми на НАТО.

От създаването на bTV през 2000 г. е отразявала въоръжени конфликти в Афганистан, Ирак, Балканите. Тя е автор на документалния филм "Кербала 15 години по-късно. Оцелелите разказват".





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com