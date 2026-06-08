Голяма трагедия в Бургас. Коя е жертвата

Голяма трагедия разтърси морската общност в Бургас, след като в акваторията бе открито безжизненото тяло на опитния и добре познат моряк Даниел Ат.. По време на инцидента 56-годишният мъж е изпълнявал служебните си задължения, бидейки застъпил в непрекъсната 24-часова вахта на борда на плавателния съд.

Според първоначалните данни, в хода на дежурството е възникнала извънредна ситуация, при която той е паднал зад борда и се е удавил в морето. Трагичната вест за внезапната загуба на дългогодишния кадър бързо се разпространи и предизвика огромна скръб сред неговите колеги.

От техническа гледна точка, изпълнението на дежурство от тип „24-часова вахта“ изисква постоянен контрол над корабните системи, вътрешния ред и сигурността на съда.

Липсата на дежурния служител на поста му е била установена от неговите колеги при провеждането на рутинна проверка по време на смяната. След като щателният оглед на бордовите помещения не е дал резултат, екипажът незабавно е задействал стандартните протоколи за безопасност и е обявил моряка за официално издирване. Спешните действия по локализирането му в района са започнали веднага с координацията на компетентните морски служби.

Няколко часа след стартирането на операцията по търсене, морето е изхвърлило тялото на изчезналия мъж на бреговата линия.

Към момента разследващите органи работят по изясняване на всички детайли около инцидента, като водещата хипотеза е свързана с внезапно здравословно неразположение. Напълно възможно е Атанасов да е получил остър инфаркт, който да е предизвикал загуба на равновесие и последващо фатално падане във водата.

Назначена е съдебномедицинска аутопсия, която прецизно ще прецени какво е било здравословното състояние на моряка и ще установи точната причина за настъпването на смъртта.

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