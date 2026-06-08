Намирисва на схема! Иван Шишков разкри драма на наша магистрала

Регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от АМ „Струма” от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков през последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта със старото ръководство на Пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата.

„На мен ми намирисва на схема. Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме едни пари на нашите фирми. Вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Един месец старото ръководство на АПИ си говори с фирмата колко пари допълнително трябва да ѝ платим”, заяви регионалният министър.

На пресконференция днес Иван Шишков съобщи, че в рамките на 10 дена пътят ще бъде пуснат - ще бъде обезопасен, ще се направи допълнителна ограда, мрежа върху ската и движението ще бъде пуснато.

„Във времето назад между строителя и между бившето ръководство на АПИ е имало една безсмислена кореспонденция. В мен остават големи резерви по отношение на начина, по който изобщо беше затворен пътят и начина, по който нищо не се случваше.”, коментира Шишков.

Той посочи още, че относно укрепването, пътят е в гаранция, но строителите смятат, че във времето назад пътят не е бил поддържан качествено и това състояние се е случило заради преовлажняване на терена. „Към този момент няма да плащане нищо, свързано с укрепването на това срутище”, подчерта регионалният министър.

„Надявам се строителният бранш да са разбрали вече, че тази инерция и това поведение, което държавата имаше с тях, вече не е същото”, категоричен беше Шишиков.

Отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главен път Е79, което в уикендите създава тапи и хаос.

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