Важно от Шишков за много ключов път в страната. Кога ще бъде завършен
Държавата ще ускори процедурите за магистралното трасе през Кресненското дефиле
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Държавата ще ускори процедурите за магистралното трасе през Кресненското дефиле
Регионалният министър съобщи, че в рамките на 10 дена пътят от Симитли до Благоевград ще бъде пуснат
Те влизат в сила до часове
Движението е затруднено
Екипи на "Пътна полиция" регулират и подпомагат движението в района
Натоварено е движението и от курортите Банско, Баня и Добринище
Агенция "Пътна инфраструктура" с апелел към шофьорите
Има поне двама ранени
Участъкът при Дупница е затворен от миналата седмица, след като под моста горя незаконно депо за вторични суровини
Преминаването в участъка от автомагистралата между п.в. "Дупница" и п.в. "Бобошево" остава ограничено в двете посоки
На АМ „Струма” ще се монтират автоматични пътни знаци, на АМ „Хемус” ще почистват дъждоприемни шахти и ще изсичат храсти
Емил Първанов - Ембака, обвинен в убийството на служител на строителна фирма на автомагистрала „Струма", да бъде незабавно освободен срещу подписка. Р...
Верижна катастрофа е станала на автомагистрала „Струма"- преди Перник. Това съобщи пред "фокус" говорителят на ОД на МВР – Перник Венцислав Алексов. И...
Преасфалтираха дефектаната временна пътна настилка, която е част от пътен възел на Лот 4 на автомагистрала "Струма". На около 150-метровото разстояние...
София. Служебният министър на транспорта Николина Ангелкова заяви в ефира на Нова телевизия, че строежът на магистрала "Струма" е приоритет. От думите...