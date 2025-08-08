Ад на наша магистрала. Ремонт и катастрофа

Катастрофа затруднява движението по магистрала „Струма”. Инцидентът е при 66-ия км в посока Кулата. Движението се осъществява в изпреварващата лента, посочват от АПИ, съобщи NOVA.

Заради засиления трафик към Гърция през целия ден ще бъде променена организацията на движение при Симитли. За пътуващите в посока Гърция там ще има две ленти за движение. Това е в сила до 20:00 ч. вечерта.

Проблем с трафика в тази посока създава и ремонт на магистрала „Струма” в района на Перник. Задръстванията там започнаха след 10 часа тази сутрин. Снощи също имаше километрични опашки.

За улесняване на трафика по път I-1 Симитли – Кресна временно движението на леки автомобили се отклонява по общински път Симитли – Черниче. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

По-късно от АПИ съобщиха, че е временно ограничено движението през проход "Петрохан" поради ПТП. Трафикът в посока Монтана се осъществява през Бучин проход - Искрец - Своге.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com