Тактическото учение "Черно море 2026" започна

Тактическо учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море 2026” се провежда от днес, 8 юни, до 12 юни 2026 г. в националните морски пространства на Република България. Негов ръководител е командирът на Флотилията флотилен адмирал Радко Пенев.

Целта е да се усъвършенстват способностите на Щаба и силите на флотилията за планиране, подготовка и управление на тактически действия в рамките на операция по осигуряване на морския суверенитет.

В учението участват бойни и спомагателни кораби от състава на флотилията, дислоцирани във военноморските бази в Бургас и Варна, както и сили и средства от формированията на Военноморските сили на Република България.

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