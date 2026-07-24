Внезапно си отиде известна журналистка

Внезапно ни напусна журналистката и пиар специалист Елена Цонева-Папуджиева, предаде БНР.

Елена Цонева-Папуджиева е управител и основател на PR Care и заедно с Росяна Сотирова-Христова, управляващ съдружник и основател на PR Care създадоха за здравните жураналисти огромно поле за изява, за вдъхновени репортажи, за участие в истински смилени каузи в сферата на здравеопазването, но най-вече място за общуване между съмишленици и приятели.

Многобройни са участията на Ели в ефира на програмите на БНР, както и медийните партньорства.

Елена има над 25-годишеш опит като журналист, репортер и PR експерт. Притежава магистърска степен по журналистика.

В интервю пред медиите Елена Цонева-Папуджиева споделя, че “Основаването на PR Care е сбъдната мечта за нея и партньорката ѝ в това начинание Росяна Сотирова. За нас тя е като живо същество, за което се грижим всеки ден. Колкото повече време минава, толкова повече разбираме къде са силните ни страни, какво ни носи най-голямо удовлетворение.”

Елена Цонева-Папуджиева е и съучредител на Коалиция HPV, основател на Портал на пациента.

Елена Цонева-Папуджиева се бореше за равен достъп на пациентите до съвременно и модерно лечение за множество различни заболявания.

Съболезнования на семейството на Елена Цонева-Папунджиева!

Светлина по пътя й!