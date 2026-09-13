Тръмп привлече популярна телевизионна красавица в екипа си
Брит Макхенри влиза в Държавния департамент като съветник по медиите и ще работи под ръководството на Марко Рубио
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Брит Макхенри влиза в Държавния департамент като съветник по медиите и ще работи под ръководството на Марко Рубио
Многобройни са участията на Ели в ефира на програмите на БНР
не ти е длъжна да всичко ТАЯ държава
Остри критики на Светослава Рудолф
Тя си е отишла на 3 май.
С над три десетилетия стаж в медията
Българката бесерабка живее в Киев
Поклонението ще бъде утре от 11 часа
И обърна внимание на "пиенето на кафе"
Всичко това е нагла и долна гавра
На 81 години
Марина Овсянникова открито се противопостави на войната на Путин в Украйна
През последните години Ирена Чершинева се бореше с коварно заболяване
На 90-годишна възраст
Какво написаха за нея колегите й
Много остър коментар за външния им вид
Причината е пост в социалните мрежи
Какво каза самата Магдалена Гигова
Как е Маргарита Михнева в момента
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