Журналистка разтресе мрежата с тези думи за Цънцарова

Свободата на словото не се измерва с кафе пред камерите, а с това кой остава, когато камерите ги няма!" Така журналистът от GlasNews и TrafficNews Тина Ивайлова коментира острата реакция на журналистическата гилдия и обществеността, свързана с освобождаването на Мария Цънцарова от телевизията.

"Винаги съм смятала, че не е важен журналистът, а това, което прави. И че журналистиката трябва да е в полза на хората, не на медията и не на егото на журналиста", пише Ивайлова. Тя отново повдига темата за реалностите в сферата и свободата на изразяване.

"И понеже познавам всички, които „пият кафе“, за съжаление не съм сигурна, че мога да кажа същото за тях. Затова реших, че аз няма да пия кафе. Някак си не мога да съм толкова лицемерна, не е моето. Когато ме нападна кметът и областен координатор на ГЕРБ в Бургас заради случая с детската градина в Каблешково и публично защити обвинявана в педофилия учителка, никой „освободител“ на словото не се и сети за „кафе“.", допълва Ивайлова.

Никога не съм имала амбиция да бъда в студио, за да ме виждат. Интересувал ме е резултатът след всеки материал. Предпочитам да съм в институциите, от които зависи този резултат, и да се боря за него.

