Известна журналистка - Стависки, ти си убиец и престъпник!

Максим Стависки, вън от България! Стависки! Ти си убиец и и престъпник. Не те искаме в България!

Това пише журналистката Лияна Панделиева по повод международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп", който тази година предизвика сериозен обществен отзвук заради анонсираното присъствие на Максим Стависки.

"Ще е нагла и долна гавра, ако убиецът Максим Стависки на 23-годишния боксьор Петър Петров и оставил в будна кома и до днес 18-годишната тогава Мануела Горсова през 2007 година, стъпи в България, за да е гост на състезание по фигурно пързаляне на негово име.

През 2007 г. въпреки отчетените 1,1 промила алкохол, фигуристът не лежи нито ден зад решетките.

Съдът постановява условна присъда от 2 години и 6 месеца с 5-годишен изпитателен срок. Що не? Убил е само един цял човек, а половината смърт за Мануела е личен проблем на нейното семейство.

Ако помните: Максим никога не изплати дължимото за смъртта и за необратимото състояние на Мануела.

След делото Стависки избяга в Русия, където продължава живота си без последствия и се радва на сина си.

По време на катастрофата, лицето на престъпника Стависки е реклама от билборди на кампанията "Не карай пил".

Лична работа на Албена Денкова е дали живее спокойно с убиец, но е наша работа да не допуснем дори да влезе в България този наглец!

Мануела Горсова все още е в будна кома - жив труп на 35 години!

И не стига, че искат Стависки да стъпи отново в България: турнир е кръстен на него!

Да се надяваме на общинския кмет, където би трябвало да се състои турнира да го спре и да го забрани. Поне веднъж трябва да видим, че моралът значи повече!

