Топ климатолог предупреди: 25 см сняг за Коледа, а в първите дни на януари...

Сняг за Коледа тази година изглежда все по-вероятен. Това заяви климатологът Симеон Матев в ефира на bTV.

Допреди около седмица прогнозите са били по-скоро песимистични и се е очаквало празникът да бъде кален и без снежна покривка, но през последните дни моделите показват промяна към по-зимен сценарий.

На Бъдни вечер – 24 декември, от запад на изток ще започнат валежи от дъжд. В планините над 1500 метра те ще бъдат от сняг. С понижаването на температурите около Коледа снежната граница постепенно ще пада.

През нощта срещу 25 декември първо в Северозападна България, а в ранните сутрешни часове и в Предбалкана и високите западни полета, дъждът ще премине в сняг.

И в столицата се очаква да завали сняг на Коледа. Все още има разногласия относно количествата, но според Матев в централните части на София не се очакват сериозни затруднения. Повече сняг ще натрупа в покрайнините на града, по склоновете на Витоша и на по-високите места.

Най-сложна се очертава обстановката в западните дялове на Стара планина, особено в района на прохода Петрохан, който е известен с проблеми при снеговалеж. В планинските райони се очаква снежната покривка да бъде между 5 и 25 сантиметра, в зависимост от релефа. Според прогнозата, поне в Северозападна България и във високите западни полета Коледа ще бъде бяла.

Климатологът отправи и предупреждение към пътуващите в североизточните райони на страната. Там е възможно образуването на опасна поледица заради много студен въздух в приземните слоеве и валежи от дъжд в началото. Опасни условия за шофиране се очакват и по старопланинските проходи, включително Шипка, където са възможни виелици и навявания.

Към момента прогнозите сочат студено време за новогодишната нощ. Все още има неяснота дали ще има снеговалеж, но отрицателните температури изглеждат сигурни – между минус 7–8 и минус 1–2 градуса в различните части на страната. Първата седмица на новата година също се очертава зимна, с ниски температури и възможност за сняг.

По думите на Симеон Матев, необичайно топлите декември и липсата на сняг вече не са изключение, а новата климатична норма. Ако преди 15 години това е било възприемано като аномалия, днес е по-скоро закономерност. Декември все по-често наподобява есенен месец, като атмосферата задържа инерцията от лятото.

Въпреки това, ще има и години на изключения със сериозни снеговалежи, както беше миналата Коледа, когато в Предбалкана снежната покривка достигна половин метър и цели села останаха откъснати от света, припомни климатологът.

Според климатолога не става дума за изместване на зимата, а за нейното скъсяване. Януари традиционно остава най-студеният месец и определя характера на сезона. По-ранният край на зимата обаче крие риск от рязко застудяване през март или април – тенденция, наблюдавана през последните години, която е неблагоприятна както за природата, така и за хората.

