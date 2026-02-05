Резки обрати на времето! Дъжд и сняг се редуват в части от страната

Днешният ден поставя началото на динамичен и нестабилен период, в който валежите, мъглите и заледяванията ще създават трудни условия в голяма част от страната. Времето ще премине през няколко рязко различни фази – от дъжд и относително меки температури до зимна обстановка със сняг и виелици. Особено внимание ще се изисква в планинските райони, проходите и Северна България. Промяната ще се усеща осезаемо почти всеки ден.

Облаци, дъжд и риск от поледици днес

Днес времето ще бъде облачно, като на много места ще вали дъжд. По-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, в централните части на Стара планина и на места в Източна България. В западните и централните райони на Северна България, както и в западната част на Горнотракийската низина, ще има условия за поледици.

Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. В западните и централните части на Северна България, където вятърът ще е по-слаб, максималните температури ще бъдат между 0 и 2 градуса. В останалата част от страната те ще са предимно между 5 и 10 градуса, като в София ще достигнат около 5 градуса.

Планините под властта на вятъра и снега

В планинските райони облачността ще е значителна. Над 1600-1800 метра валежите ще са от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. В Рило-Родопската област и Централния Балкан се очакват по-обилни валежи.

Южният вятър ще бъде силен, а по високите части – бурен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра – около 0 градуса, което допълнително ще усложни условията за туризъм и придвижване.

Дъжд и вятър по Черноморието

По Черноморието денят ще започне с облачно време, като още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от югоизток. Максималните температури ще достигнат 7-8 градуса.

Температурата на морската вода ще е между 4 и 7 градуса, а вълнението ще бъде 3-4 бала, което ще създава неблагоприятни условия за морска дейност.

Петък – кратко затишие пред нова вълна

В петък валежите временно ще спрат, но следобед от югозапад отново ще завали дъжд, който бързо ще обхване по-голямата част от страната. На места валежите отново ще са значителни. В северозападните райони ще се запази рискът от поледици.

Южният вятър ще е до умерен, а затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, по-високи в Източна България. Максималните ще достигнат между 8 и 13 градуса, като по-ниски ще останат в Северозападна България.

Събота – облачно, но по-спокойно

В събота ще бъде предимно облачно, но без съществени валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса, отново по-ниски в северозападните райони.

Неделя и понеделник – рязък обрат към зима

В края на седмицата и в началото на следващата страната ще попадне под влиянието на средиземноморски циклон, преминаващ южно от България, в комбинация с нахлуване на студен въздух от север-североизток. В неделя ще започнат валежи от дъжд, които бързо ще обхванат цялата страна и ще се усилят.

В понеделник със застудяването в Северна България и високите полета на Западна България дъждът ще премине в сняг, а до края на деня – и на места в Горнотракийската низина. Ще започне да се образува снежна покривка.

Виелици, навявания и рязко застудяване

През нощта срещу вторник снеговалежите ще продължат, като ще има условия за снежни виелици и навявания, особено по проходите. Във вторник валежите постепенно ще отслабват и ще спират, най-късно в Рило-Родопската област, но облачността ще се задържи значителна.

Температурите ще се понижат рязко – минималните ще бъдат между минус 6 и минус 1 градус, а максималните – между минус 2 и 3 градуса.

Сряда – кратко разведряване и ново затопляне

В сряда облачността временно ще се разкъса, но следобед от югозапад отново бързо ще се вплътни. Вятърът ще се усили от юг-югозапад, а дневните температури ще се повишат с около 5-6 градуса, с което ще започне нов етап от динамичния зимен цикъл.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com