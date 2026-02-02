Обявиха жълт код в цяла България на 3 февруари

След обяд на много места, главно в Северна България и източната половина от страната, ще продължи да вали сняг. Значителни по количество ще бъдат валежите в югоизточните райони. Ще духа до умерен източен, а в Източна България и силен северен вятър. Условията за виелици и навявания ще останат. По-късно в следобедните часове валежите ще започнат да отслабват и спират. В Северна България максималните температури ще бъдат между минус 7° и минус 4°, в Южна - между минус 3° и 2°, малко по-високи в крайните югозападни райони от страната, за София - около 2°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта облачността над страната ще бъде значителна, временно намаляваща след полунощ, главно над източните райони. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Сутринта (3 февруари) на места в равнините и низините ще се образува мъгла. Ще бъде студено с минимални температури между минус 10° и минус 5°, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14°, в крайните югозападни части от страната – до 0°, за София – около минус 8°. Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно и много студено време. Предупреждението е в сила за цяла България, с изключение на Благоевград.

През деня утре ще има разкъсана, по-често значителна облачност. До обяд в равнинната част ще е и мъгливо. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. През повечето дневни часове температурите в по-голямата част от страната ще останат по-ниски от 0°, максималните ще бъдат между минус 5° и 0°, в Югозападна България – до 7°, за София – около 0°.

Над планините ще има значителна облачност. Само по най-високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност: над южното крайбрежие - по-често значителна, а над северното – с повече слънчеви часове. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между минус 2° и 1°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда ще бъде предимно облачно, на места в низините и котловините ще остане мъгливо. През деня вероятността за валежи е малка, едва вечерта от югозапад ще завали дъжд. Сутринта ще е все още студено с минимални температури между минус 10° и минус 5°, а през деня със слаб вятър от юг-югоизток ще се затопли, максималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, по-ниски в районите с трайна мъгла. В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество отново ще са на места в Южна и Източна България. Вятърът ще остане с южна компонента и затоплянето ще продължи.

