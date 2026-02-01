Вучич със страшна прогноза за следващите 48 часа

"Очаквам атака срещу Иран и редица други големи събития през следващите 48 часа".

Тази страховита прогноза направи сръбският президент Александър Вучич, цитиран от Pink TV.

Той каза, че "атаката срещу Иран е неизбежна."

Според Вучич новото публикуване на документи по случая на Епстийн е сигнал за приближаваща американска атака.

Той направи паралел на настоящата ситуация със скандала около Моника Левински.

"Когато се появят такива глупости, както беше с Моника Люински, тогава започват да бомбардират някого“.

Ще ускорят ли вземането на решения? Почти съм сигурен," подчерта Вучич.

Моника Люински беше в центъра на секс скандал през 1998 г. заради афера с 42-рия президент на Съединените щати, Бил Клинтън.

Клетвените показания на Клинтън относно връзката му с Люински доведоха до обвинение в лъжесвидетелстване и започване на процедура по импийчмънт, но необходимият дял от конгресмените не подкрепи идеята. Месеци по-късно започна операцията „Пустинна лисица“ срещу Саддам Хюсеин.

The Wall Street Journal обаче обори страшната прогноза на Вучич.

Медията обяви, че САЩ засилват системите си за противовъздушна отбрана в случай на мащабен ирански ответен удар.

Според медията, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди "решителен удар" срещу Иран, това може да доведе до "пропорционален отговор" от страна на Ислямската република, което би изисквало допълнителни възможности за противовъздушна отбрана за защита на Израел, американските съюзници и неговата армия в региона.

Отбелязва се, че Пентагонът работи по разполагането на допълнителна система за противоракетна отбрана THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), както и няколко системи за противовъздушна отбрана Patriot на бази, където са разположени американски войски.

В тази връзка, пише вестникът, позовавайки се на представители на американската администрация, ударите на Вашингтон вероятно няма да се случат в близко бъдеще.

