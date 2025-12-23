Рожден ден днес има знаков политик

Рожден ден днес празнуват:

Иван Костов, министър-председател на България (1997-2001), бивш председател на ДСБ и СДС

Лидия Шулева, бивш вицепремиер

Д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на „Сименс“ ЕООД, зам.-председател на УС на КРИБ

Владимир Шомов, режисьор, художник и аниматор

Д-р Георги Гелев, директор на Центъра за спешна медицинска помощ в София

Д-р Милен Врабевски, бизнесмен

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com