Рожден ден днес има знаков политик

Рожден ден днес празнуват:
Иван Костов, министър-председател на България (1997-2001), бивш председател на ДСБ и СДС
Лидия Шулева, бивш вицепремиер
Д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на „Сименс“ ЕООД, зам.-председател на УС на КРИБ
Владимир Шомов, режисьор, художник и аниматор
Д-р Георги Гелев, директор на Центъра за спешна медицинска помощ в София
Д-р Милен Врабевски, бизнесмен
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com