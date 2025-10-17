Почина обичана журналистка от БНР

На 81 години, след кратко боледуване, почина Буря Тоушек, дългогодишен редактор в "Международна информация" на програма "Хоризонт".

"Помним я като човек, посветил работата си на достоверността на информацията на БНР и опазването на българския език. Екипът ни изказва съболезнования на близките", посочват от националното радио.

Опелото ще се състои в неделя,19 октомври, в църквата "Света Параскева" в София.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com