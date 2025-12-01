По-голяма пенсия за 536 хиляди души

Малка радост за половин милион бедни пенсионери осигурява държавата. Пенсиите за декември ще бъдат изплатени по-рано, а заедно с тях и коледните добавки за най-бедните хора у нас.

През декември пенсиите, получавани чрез пощенските станции, ще се изплащат от 5 до 19 декември. Пенсионерите, които получават сумите по банков път, ще получат преводите си на 5 декември 2025 г., съобщи НОИ.

Тези дати са изключение, защото Министерският съвет е обявил 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, което съкращава времето за обработка на плащанията.

Заедно с пенсиите за декември ще бъдат изплатени и коледни добавки от 120 лв. Те са предназначени за пенсионери, чиито пенсии и всички добавки към тях не надвишават 638 лв. Общо около 536 хиляди души имат право на тази помощ.

На 2 декември ще бъдат преведени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 години, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец ноември. Обезщетенията за безработица за месеца ще се изплащат на 15 декември.

