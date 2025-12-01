10 арестувани след погрома в София. Летят линейки

10 души са задържани след безредиците в центъра на София, съобщава Нова тв.

До ескалацията на напрежението се стигна, след като Кирил Петков предводи група локали и маскирани ултраси към централите на ДПС и ГЕРБ.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов е съобщил още, че в момента се провежда операция по разпръскването на протестиращите.

От Спешна помощ допълват, че на терен са изпратени 8 линейки.

