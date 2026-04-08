Почина дългогодишна наша журналистка

След боледуване почина Светлана Василева – кореспондентът на „Труд news“ в Благоевград. Повече от три десетилетия Светлето работи всеотдайно за вестник „Труд“ и беше пример за нас, посочват от редакцията.

Тя е дъщеря на легендарната в Пиринския край журналистка Иванка Лалева, също дългогодишен кореспондент на вестник "Труд", наследи и доразви трудолюбието и таланта на своята майка.

Обикаляше денонощно градовете Петрич, Сандански, Банско и Гоце Делчев, написа стотици репортажи и интервюта и името й завинаги ще остане в страниците от вестникарска хартия, пише Труд.

