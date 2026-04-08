Изненада на изборите. Нова партия в парламента

Нова партия може да влезе в парламента и да се превърне в голямата изненада на изборите. Това сочи анкета на „Стандарт“, в която се включиха над 10 000 българи.

Според нея „Прогресивна България“ води убедително с 30,67% от гласовете. Втора е ГЕРБ с 19,05 на сто от гласовете. Третото място е твърдо за ДПС, които имат 13,3% подкрепа.

Три тенденции преди вота за 19 април откроява анкетата на „Стандарт“. Първата е сривът на „Продължаваме промяната – Демократична България“, които са с 8 на сто. Втората е ударната кампания на БСП, които според читателите ни влизат в НС с 5 на сто.

Изненадата е „Трети март“. Коалицията, водена от Тихомир Атанасов, печели 4,38%, сочи анкетата на „Стандарт“. Влизането й в парламента със сигурност ще разбърка политическите карти.

