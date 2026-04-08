Наша река побеля! Какво се случва

Водите на река Маданска са побелели вследствие на скъсана дига на утаител, чието предназначение е да пречиства изпомпените води от находище „Крушев дол". В резултат на това в реката са попаднали непречистени руднични води.

Повишеното водно количество е следствие от интензивните валежи през последните дни, в резултат на което значително количество вода е постъпило в подземните водосборници на находището.

Заради големия дебит и вследствие на скъсаната дига е допуснато нерегламентирано заустване в река Крушевдолска – приток на река Маданска, обясниха от РИОСВ – Смолян.

Сформиран е екип и е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, БД – ИБР и РЛ към ИАОС, пише 24 часа.

Към момента на проверката дигата е частично възстановена. От мястото на изтичане РИОСВ е възложила на РЛ да вземе проби. За установеното нарушение срещу дружеството, стопанисващо рудника, ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

