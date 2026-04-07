Една страна печели милиарди от блокирането на Ормузкия проток

Според оценки на Германско-руската търговска камара, блокирането на Ормузкия пролив осигурява на Русия допълнителни приходи от над 10 милиарда евро на месец чрез износа на нефт, газ и торове.

"Така Русия се явява най-големият финансов печеливш от военните действия в Близкия изток", заяви пред агенция ДПА председателят на камарата Матиас Шеп.

Русия се възползва от растящите цени на суровините на световния пазар, тъй като може да насочи износа си по алтернативни маршрути. Според Шеп "това може да донесе на страната неочаквано значителни приходи".

Особено голям ефект се усеща от покачването на цените на нефта. Според камарата цената на сорта "Брент" за доставка през юни надхвърли 111 долара за барел в началото на седмицата – с почти 40 долара повече в сравнение с нивата преди конфликта.

"Това е ключово за руския бюджет, който силно зависи от приходите от нефт и газ", отбеляза АРД.

В бюджетните прогнози за момента е заложена цена от 59 долара за барел, а преди започването на конфликта Русия дори отчита дефицит поради по-ниските котировки.

"Ако цената достигне 100 долара за барел, страната ще получи милиарди извън предварително планираните приходи", прогнозират от камарата.

По текущите пазарни равнища приходите от нефт и газ могат да достигнат около 50 милиарда долара годишно.

Камарата очаква и увеличение на приходите от износ на торове, като средният сценарий предвижда "до 8,9 милиарда евро допълнително", пише DW.

Според експертите на камарата средствата от износа на енергийни ресурси "финансират и военната активност на Русия в Украйна".

В Кремъл вече се надяват на цена от 200 долара за барел, което би довело до приходи от 350,4 милиарда долара – "с 247 милиарда повече от планираните в бюджета".

Въпреки санкциите срещу Русия заради конфликта в Украйна, някои държави "значително намаляват вноса на руски суровини", докато с други "търговията продължава нормално".

