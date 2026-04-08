Времето прави рязък завой в четвъртък: Минус 5 градуса и сняг из страната

В четвъртък, 9 април, облачността над страната ще е променлива, по-често значителна, на места със слаби валежи от дъжд.

В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

Почти без валежи ще е в крайни югозападни райони. Вятърът от северозапад постепенно ще отслабне, но ще остане умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по поречието на Струма и Места временно силен. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 3°. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.

По Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

От североизток над Балканите ще продължи да нахлува студен въздух. В много райони облачността ще е значителна и главно в североизточната част от полуострова ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг; със застудяването в нощните часове в по-ниските части дъждът ще премине в сняг. Вятърът малко ще отслабне. Предимно слънчево ще се задържи в много райони по западното крайбрежие, предаде БГНЕС.

