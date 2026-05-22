Внимание! Жълт код на 23 май в 6 области

В събота, 23 май, съществена промяна на времето няма да настъпи – ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в Западния и Централния Предбалкан.

Жълт код за валежи е обявен в 6 области на Северна България. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 20°.

В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област.

Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Отново на много места, главно в следобедните часове, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°.

На Балканите в повечето райони ще остане неустойчиво, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи и гръмотевици.

Предимно слънчево ще бъде в северозападните райони на полуострова, а по-интензивни валежи ще има в централните и южните райони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com