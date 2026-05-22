Регистрираха слаб трус у нас

Слабо земетресение е регистрирано на територията на България в ранния следобед в петък.

Трусът е бил с магнитуд от 1,1 по Скалата на Рихтер и дълбочина от 7 км, сочат данните на Европейския сеизмологичен център, предава "Блиц".

Регистриран е в 13:23 часа на 22 май, а епицентърът му е непосредствено до границата с Турция, на територията на община Болярово, област Ямбол.

Няма данни да е усетено от жителите на близките населени места.

