Регистрираха слаб трус у нас

Епицентърът му е непосредствено до границата с Турция

22 май 26 | 14:53
Агенция Стандарт

Слабо земетресение е регистрирано на територията на България в ранния следобед в петък.

Трусът е бил с магнитуд от 1,1 по Скалата на Рихтер и дълбочина от 7 км, сочат данните на Европейския сеизмологичен център, предава "Блиц".

Регистриран е в 13:23 часа на 22 май, а епицентърът му е непосредствено до границата с Турция, на територията на община Болярово, област Ямбол.

Няма данни да е усетено от жителите на близките населени места.

Автор Агенция Стандарт
