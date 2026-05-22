Обявиха на коя дата е следващата магнитна буря

Слънцето продължава да проявява нестабилна активност, затова хората, чувствителни към времето, трябва да бъдат нащрек. RBC-Ukraine, позовавайки се на Центъра за прогнозиране на космическото време, публикува подробен календар на бурите.

Според прогнозите на астрофизиците, космическото време в края на работната седмица и през уикенда ще бъде променливо:

22 май. Магнитосферата ще се стабилизира напълно. Нивата ще се върнат към нормалните стойности (2 пункта), което ще позволи на организма да започне да се възстановява.

23-24 май. Спокоен уикенд. Нивата на смущения ще останат в нормалните граници - само 2-3 пункта (зелено ниво). Повечето хора ще се чувстват добре; това е подходящо време за почивка на открито.

25 май. Началото на работната седмица ще премине без изненади. Нивата на активност ще останат на безопасното ниво от 2 пункта. Организмът ще функционира в нормален режим.

Според предварителните прогнози, следващата магнитна буря се очаква на 27 май.

