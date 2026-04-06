Край! Тръмп отправи финалния ултиматум

Президентът на САЩ Донлад Тръмп заяви, че крайният срок, който даде на Иран, да отвори напълно Ормузкия проток до вторник, е окончателен, а иранското предложение "не е достатъчно", предава "Ал-Джазира".

"Те направиха предложение и то е значимо предложение. Това е значителна стъпка. Не е достатъчно добро", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

"Войната може да приключи много бързо, ако направят това, което трябва. Те трябва да направят определени неща. Те знаят това. Мисля, че преговарят добросъвестно", коментира Тръмп.

"Можем да спрем веднага и ще им отнеме 15 години, за да възстановят това, което имаха. Можем да спрем веднага, но аз искам да довърша", подчерта Тръмп, добавяйки, че "Иран не може да има ядрено оръжие".

"Вземете петрола", посочи Тръмп: "Тъй като е там за вземане, няма какво да направят по въпроса".

"За съжаление, американският народ би искал да ни види да се приберем у дома. Ако зависеше от мен, щях да взема петрола. Щях да запазя петрола. Щях да спечеля много пари", каза Тръмп.

"И мразя да го правя – но ние го унищожаваме. Те няма да имат мостове, няма електроцентрали. Няма да имат нищо. Няма да продължа да изброявам, защото има и други неща, които са по-лоши от тези", поясни той.

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави".

"Те са глупави. Защото войната е за едно нещо – Иран не може да има ядрено оръжие", добави президентът на САЩ, пише "Вести".

