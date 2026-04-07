Имат ли право хората от първия и втория етаж да не плащат за асансьор

В почти всеки вход в България рано или късно избухва един и същ спор. На пръв поглед дребен, но способен да разклати съседските отношения: „Защо да плащам за асансьор, като не го ползвам?“. Най-често този въпрос идва от живеещите на първия и втория етаж. Логиката им изглежда желязна. Законът обаче мисли по друг начин.

Асансьорът – общ, независимо кой го ползва

Българското законодателство е категорично – асансьорът не е лична екстра, а част от общата собственост. Това означава, че той стои наравно с покрива, фасадата и стълбището. Няма значение дали го използвате ежедневно или изобщо не сте стъпвали в него.

Законът за управление на етажната собственост задължава всички собственици и обитатели да участват в разходите по поддържането на общите части. Тук не се прави разграничение по етажи, удобства или лични предпочитания. Самият факт, че притежавате жилище в сградата, ви прави съпричастни към тези разходи.

Така аргументът „не го ползвам“ се сблъсква челно със законовата логика: не ползването, а собствеността е водеща.

Къде все пак има място за компромис

И все пак – животът в етажната собственост рядко се движи само по буквата на закона. Той оставя врата отворена за разумни решения, стига да са взети колективно.

Общото събрание на входа може да реши да облекчи живеещите на по-ниските етажи – да намали таксите им или дори да ги освободи от част от тях. Но това не е автоматично право, а резултат от договорка между съседите, приета с необходимото мнозинство.

Точно тук често се крие разковничето. Когато има диалог, се намират решения. Когато няма – започват скандалите.

Големите ремонти – моментът на истината

Дори в сгради, където първите етажи не плащат месечни такси за асансьор, идва момент, който връща всички на една линия – основният ремонт. Подмяната на кабина, двигател или цялата система не е просто удобство, а въпрос на безопасност и стойност на имота.

Тогава логиката е ясна: асансьорът е част от сградата и всички имат дял в него. Подобно на покрива – никой не пита дали живеете под него, когато трябва да бъде ремонтиран.

Урокът от старите спорове

България вече има опит с подобни „удобни“ зависимости. Години наред енергията изглеждаше евтина и сигурна, докато не се оказа, че зад тази сигурност стои риск. В по-малък мащаб, но със сходна логика, асансьорът в един вход също се оказва тест за общата отговорност.

Да не плащаш, защото не ползваш, може да изглежда справедливо днес. Но утре същият принцип може да се обърне срещу всеки – когато стане дума за покрив, инсталации или други общи разходи.

Законът е ясен, решението е човешко

В крайна сметка отговорът е недвусмислен: хората от първия и втория етаж нямат законово право автоматично да не плащат за асансьор. Те участват в разходите, както всички останали.

Но животът в етажната собственост не е само закон. Той е баланс между правила и съгласие. Там, където има разбиране, има и решения. Там, където липсва – дори един асансьор може да се превърне в причина за буря.

