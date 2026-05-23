Пробив в системата! Демерджиев с разкритие за прокурорския син

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви мощен ход срещу хората, които според МВР са подпомагали укриването на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. На брифинг Демерджиев заяви, че вече е ясно кои са лицата около него и че по случая ще има работа за прокуратурата.

По думите му част от тях вероятно са покровителствали Михайлов, като сред тях има хора със връзки с институции, както и криминално проявени. Министърът предупреди, че справедливостта ще бъде неизбежна и че никой, позволил си да атакува полицейски служители, не може да разчита, че ще остане извън закона.

Демерджиев беше категоричен, че според него по издирването на Михайлов не е работено достатъчно активно. Той обяви, че в системата на МВР има инфилтрирани хора, но се закани те да бъдат изведени от нея. Министърът заяви, че ще прочисти ведомството от служители, които не разбират дълга и смисъла на полицейската служба. Посланието му беше ясно - след задържането на Михайлов разследването няма да спре само до осъдения, а ще търси и мрежата около него.

Васил Михайлов беше задържан вчера при специализирана полицейска операция в София. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда и беше заловен пред входа на блок в столичния квартал "Свобода". Тази сутрин Михайлов беше приведен в Централния затвор, където трябва да изтърпи ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода.

Присъдата беше постановена в началото на февруари от Софийския градски съд за закани за убийство към бившата му приятелка, като наказанието е при първоначален строг режим. През юни 2025 г. той беше обявен за общодържавно издирване след сигнал за побой над 31-годишния Павел Павлов. По-късно Михайлов се появи във видеообръщение, в което отрече да е извършил престъпления и заяви, че ще се предаде скоро. За това го призова и баща му - прокурорът от Перник Бисер Михайлов.

Следите на Михайлов се губят след сигнал от мъж от Перник, който твърди, че е бил принуждаван да подпише документи за признат паричен дълг. Отделно от това на 27 март тогавашният служебен вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че има предположение за участие на прокурорския син и още две лица в нападение с бухалки край село Люлин, близо до Перник. Според тази версия нападнат е бил служител на ГДБОП, който преди това е работил в "Криминална полиция" в Перник.

Случаят с Васил Михайлов отдавна излезе извън рамките на обикновено криминално досие. През април 2025 г. той получи и присъда от Софийския районен съд от четири години затвор за няколко побоя и закана за убийство. След последния арест акцентът вече се измества към въпроса кой е помагал на осъдения да се укрива и дали около него е действал институционален чадър. Демерджиев даде знак, че отговорът ще се търси не само по улиците, но и вътре в системата.

