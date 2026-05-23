България под вода! Янтра заля квартали, коли полетяха

Както по-рано "Стандарт" съобщи, обявено е бедствено положение във Велико Търново.

Сега сгата ясно, че най-тежко е положението в квартал „Асенов“, Дебелец, Пушево, Леденик, Присово и Килифарево, където има наводнени къщи, приземни етажи и дворове. Цяла улица с жилища на „Григорий Цамблак“ е под вода, а на много места са отнесени асфалт и павета. Два автомобила са били завлечени в дере, а други два – отнесени от водите на Янтра.

Към момента са евакуирани жители на квартал „Света гора“, Пушево и Дебелец. Част от хората са при близки, а други са настанени в кризисния център в квартал „Зона Б“. Общината е осигурила още свободни места при нужда от нова евакуация. В акцията участват полиция, пожарна и екипи на НВУ „Васил Левски“, които помагат с техника и транспортиране на хора, съобщава БГНЕС.



Входът на Велико Търново откъм Стара Загора е затворен, изградени са обходни маршрути. В Дебелец са залети стадионът и индустриалната зона, квартал „Асенов“ също.

Във Велико Търново е и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Николай Николов. Той увери, че няма пострадали хора и изгубени животи, а застрашените са изведени своевременно с организацията на местната власт и институциите. Няма информация за прелели и изпуснати язовири.

Валежите предизвикаха наводнения и в област Ловеч. Река Вит излезе от коритото си и заля мазета и дворове в квартал в Тетевен, съобщава bTV.

Хората са притеснени, защото това се случва за пореден път. От 20 години те чакат подпорна стена, която да спре водата. Полицията е минала за оглед, но нищо не е свършено по въпроса.

По информация на bTV е залят и обходният път за Троянския манастир.

Техника на общинското предприятие „Комунални услуги“ вече работи в най-засегнатите райони, като има готовност за включване и на допълнителна техника при нужда.

От общината уточняват, че останалата улична и пътна мрежа на територията на Троян е проходима и няма сериозни затруднения за движението. Междувременно валежите в по-голямата част от общината продължават, а ситуацията остава под наблюдение.

В Априлци положението също е бедствено, защото са прелели две от трите реки там.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com