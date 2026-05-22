Полиция прекъсна рахата на Мик Джагър в Сицилия

Парти след края на снимачния процес на филм, на което присъствал Мик Джагър, било прекратено от италианската полиция заради местни правила, забраняващи музиката в сряда.

Легендарният фронтмен на The Rolling Stones празнувал заедно с актьорския състав на предстоящия филм "Three Incestuous Sisters", в който участват Дакота Джонсън, Джеси Бъкли, Сърша Ронан и Джош О’Конър, съобщават италиански медии.

Актьорите и екипът отбелязвали края на снимките в заведение на малкия остров Стромболи, край бреговете на Сицилия, когато полицията прекъснала празненството.

Ръководителката на туристическия офис на Стромболи Роза Олива потвърдила случая и разкритикувала действията на полицията като „наказателна намеса“.

По данни на местните медии музиката звучала от малка тонколона на съвсем нормална сила, когато карабинерите внезапно прекъснали купона.

Забраната предизвикала объркване и смях сред гостите, които в крайна сметка неохотно се съобразили с искането на полицията, съобщава италианската агенция Ansa.

Олива определила случилото се като „поредния знак, че вместо районът да бъде подкрепян и развиван след тежка зима и липса на ресурси, той бива наказван дори в моментите си на социален живот и публичност“.

Тя отправила критика и към кмета на Липари Рикардо Гуло, заявявайки, че е било редно гостите поне да бъдат приветствани и да им бъде благодарено за приноса им към местната икономика.

Стромболи е един от Еолийските острови, които попадат под администрацията на Липари и са засегнати от забраната за музика в сряда.

