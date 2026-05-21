Тревога: Мощни мълнии удрят страната до дни. Клекнете ниско

От утре до неделя се очакват валежи, гръмотевици и голяма вероятност за мълнии.

"Процесът се развива в облаците, където положително заредени области индуцират противоположен заряд в земната повърхност, което води до образуване на мълния. Това е елемент, който е с параметри от 50 до 200 000 килоампера. Големината на този ток е с изключително висока температура - над 30 000 градуса. Това е изключително мощно и механично, и пожароопасно въздействие", каза експертът по мълниезащита инж. Радослав Калчев в студиото на "България сутрин".

Той посочи, че има наредба, която задължава строителните или стопанисващите сградите организации да бъдат изградени мълниезащити изолации, които да гарантират защитата.

"Те са два вида - едната е активна и е по-модерна, като доста често се налага в нашето време, и класическата, която е пасивна мълниезащита, която позволява един фарадеев кафез, изграден от проводници и системи за фиксиране на покривната повърхност. Активната мълниезащита се отличава от пасивната с това, че има по-голяма зона на въздействие и гарантира малко по-голяма сигурност", допълни инж. Калчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че когато сме в градски условия, не е желателно да бъдем на открито, защото когато мълнията падне върху земната повърхност, тя се разпространява.

"Когато синоптиците прогнозират времето, се отчита това движение, очакването на валежи. Но самият процес на възникване на мълния е процес, който трудно би могъл да се предскаже. Кълбовидните мълнии са рядко явление. По-често мълниите представляват процес, при който електрически ток преминава по изолиран въздушен канал към земната повърхност. Силата на въздействието е огромна и те възникват по метални повърхности, дървета и ръбове на сгради. В резултат на това човек може да попадне в зоната на въздействие и да получи много тежки, дори смъртоносни последици", поясни експертът.

Поведение при гръмотевична опасност

Той посъветва хората са укрият или в подлез, или в жилищна сграда.

"Разликата между това, когато сме в градски условия, и когато сме в планината, е огромна. В градски условия имаме комуникация на трамваи, тролеи, множество сгради и опасността точно нашият телефон да бъде прихванат от мълния е малко вероятна. Но когато сме на открито и няма други приемници, е доста вероятно. Ако сме на поход, трябва да сме далеч от телефони, ключове, чадъри, прибираме краката близо един до друг и клякаме ниско", коментира инж. Радослав Калчев.

В никакъв случай не трябва да се крием под дървета.

"Ако до нас има човек, който е ударен от мълния, се вика екип на Спешна помощ", заключи експертът.

