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Националният туристически фестивал се завръща за трета поредна година с Керана и Космонавтите и специален спектакъл за Мальо войвода на ансамбъл „Шевица”

Националният туристически фестивал се завръща за трета поредна година с Керана и Космонавтите и специален спектакъл за Мальо войвода на ансамбъл „Шевица”

От 10 до 12 юли Мальовица ще събере любители на природата, туризма и приключенията с богата програма от преходи, обучения, концерти, детски лагери, то...

08 юни | 12:29
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