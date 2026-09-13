Мальовица - когато тиймбилдингът излезе от конферентната зала
Разположен в сърцето на Рила, Комплекс Мальовица съчетава хотелско настаняване, ресторанти, уелнес възможности, спортни и outdoor активности и достъп...
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Разположен в сърцето на Рила, Комплекс Мальовица съчетава хотелско настаняване, ресторанти, уелнес възможности, спортни и outdoor активности и достъп...
Трагедията в Хималаите насочи погледите към връх, който четири религии почитат, но вярващите само обикалят
Не са следствие на инцидент, казаха от Планинската спасителна служба
Минава Кончето, Котешки чал и Джангал, а после си тръгва
Хеликоптер го откара в болница
След 6 часа в неизвестност откриха 4-годишния Марти жив в планината
Разумно е всеки турист да бъде добре подготвен
Хората се чудят какво става
Байкушевата мура е сред най-старите дървета и в Европа и 1300 години пази тайните на Пирин
Прохлада за туристите в планината
Историци смятат, че този мистериозен пламък е послужил като вдъхновение за легендата за Химера
Мярката влиза в сила от 6 юли и цели да ограничи нерегламентирания превоз на туристи по горския път
От 10 до 12 юли Мальовица ще събере любители на природата, туризма и приключенията с богата програма от преходи, обучения, концерти, детски лагери, то...
Причината е търсенето на храна
Далеч от телефони, ключове, чадъри, препоръча експерт
Дронове кръжат над планина
Пострадал оцелява и стига до хижа, спасители се борят с тежките условия
Пет са били от началото на годината
Информирайте се преди все пак да тръгнете
Вятърът, който вее е южен и до неделя остава много топло